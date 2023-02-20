Собственной персоной: Джо Байден приехал в Киев на поезде

Президент США Джо Байден прибыл в Киев на поезде

Президент США Джо Байден прибыл в Киев на поезде в понедельник утром, 20 февраля, сообщает корреспондент газеты Financial Times Кристофер Миллер.

"Президент США Джо Байден находится в Киеве с необъявленным визитом, где он встречается с Зеленским... Он прибыл в Киев на поезде сегодня утром", - написал корреспондент.

Ранее о прибытии американского лидера сообщили и украинские СМИ.

Тем же утром воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины, в том числе в Киеве.

