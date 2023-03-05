"С одной моталыгой": прошедших обучение в Британии украинских военных забросили на фронт без оружия

Украинских солдат после обучения в Великобритании забросили на фронт без вооружения

Пленный украинский солдат Евгений Крикливый рассказал, что после обучения на военной базе Warcop в Британии его и других его сослуживцев забросили на фронт в зну спецоперации без вооружения. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на слова самого Крикливого.

Мужчина рассказал, что на фронте он также столкнулся с наплевательским отношением командования 25-й отдельной воздушно-десантной бригады.

"Забросили нас без оружия, без ничего, у нас была одна "моталыга", и то нам её подарил другой батальон", — сказал мужчина.

Отмечается, что в итоге Крикливый оценил ситуацию и просто решил сдаться в плен.