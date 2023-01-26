Получив согласие Запада на танки, Зеленский заявил, что теперь ему потребуются еще и самолеты с ракетами

В ходе собственного ежедневного видеообращения президент Украины Владимир Зеленский внезапно заявил, что с этих пор (после получения согласия на поставку танков Киеву) он будет ждать от Запада самолетов и дальнобойных ракет.

Отмечается, что украинские власти уже на протяжении долгого времени выпрашивают ракеты высокой дальности, но постоянно получают отказ, пишет "МК".

Все запросы Зеленского на Западе, естественно, выполнить не могут, к тому же Путин предупредил об ответственности и последствиях, которые ждут страны, причастные к убийству российских военных.

