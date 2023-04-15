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Новый, опасный и очень заразный: в ближайшие 10 лет миру предсказали новую страшную пандемию

Bloomberg: в ближайшие 10 лет мир может поразить пандемия нового опасного вируса
Новый, опасный и очень заразный: в ближайшие 10 лет миру предсказали новую страшную пандемию

Фото: открытые источники

В течение ближайшего десятилетия человечество может поразить новая смертельная пандемия, сообщает Bloomberg, призывая готовиться к ней уже сейчас, заранее.

"Вероятность того, что в следующем десятилетии может начаться пандемия, столь же смертоносная, как COVID-19, составляет 27,5 процента, поскольку вирусы возникают все чаще", — сообщили изданию мировые эксперты.

Отмечается, что высокая вероятность новой страшной пандемии связана сразу с несколькими причинами. Например, с изменениями климатического характера, а также с ростом международных контактов между людьми.

В качестве аргумента ВОЗ приводит тот факт, что за 20 лет появились три новых типа коронавирусов, которые вызывают атипичную пневмонию, ближневосточный респираторный синдром и сам уже хорошо знакомый COVID-19.

Есть также опасения, что птичий грипп быстро мутирует и может стать началом новой пандемии.

В то же время человечество так и не придумало способов лечиться и защищаться от многих вирусов, например, от вируса Зака. Нет вакцин, нет терапии, а потому готовиться следует сейчас, чтобы потом не проглядеть начало новой смертоносной эпидемии.

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