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"Нам приказали это игнорировать": в США на свой страх и риск все-таки раскрыли жуткую правду о Байдене

Телеведущий Fox News Карлсон заявил, что президент США Байден стремительно теряет способность говорить
"Нам приказали это игнорировать": в США на свой страх и риск все-таки раскрыли жуткую правду о Байдене

Фото: smotrim.ru

Президент США Джо Байден стремительно утрачивает теряет способность воспроизводить речь, заявил ведущий Fox News Такер Карлсон.

"Мы показали миллион подобных отрывков за последние годы. Можем показать еще миллион, потому что Джо Байден разговаривает так каждый день. На данный момент он вот так разговаривает. Он теряет способность говорить", — объяснил он.

По его мнению, у Байдена недостаточно умственных и физических сил, чтобы управлять государством. Карлсон уточнил, что это не информационная атака на Байдена, а лишь наблюдение.

"Но из-за того, что это естественный процесс, нам приказано игнорировать это", — поделился ведущий.

Американский лидер, которому в ноябре прошлого года исполнилось 80 лет, часто становится поводом для шуток из-за оговорок или забывчивости.

Ранее ProKazan сообщал, что Россия разрабатывает новый вид военных операций для защиты от США.

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