"Против ядерной дубинки не попрешь, но некоторые очень хотят попробовать": генерал Фазлетдинов заявил, что Россия разрабатывает новый вид военных операций для защиты от США

Генерал Фазлетдинов: РФ разрабатывает новый вид военных операций для защиты от США

Генерал РВСН Игорь Фазлетдинов указал, что США полным ходом разрабатывают "многосферную операцию" для низложения ядерного потенциала России. Но и Россия не бездействует. По словам офицера, Москва тоже занялась разработкой нового типа военной операции, чтобы достойно ответить "американскому агрессору".

Новый тип военной операции не исключает применения ядерного оружия, чтобы РФ могла защититься от США в случае агрессии. Своими мыслями генерал поделился с журналом Минобороны РФ "Военная мысль".

В статье говорится, что Америка утрачивает лидирующие позиции в мире, и в то же время нарастает ее агрессия в отношении РФ. В конечном итоге США хотят уничтожить ядерный потоенциал РФ.