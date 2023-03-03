Мать погибших детей, над которыми посмеялся Джо Байден, потребовала извинений от американского президента

Мать погибших детей потребовала от Байдена извинений за неуместный смех над трагедией

Ребекка Кисслинг потеряла в 2020 году двоих своих детей после того, как они выпили обезболивающие таблетки, в составе которых содержался фентанил.

Сейчас потрясенная мать требует личных извинений от американского президента Джо Байдена за неуместный смех над ее погибшими детьми.

Как сообщает "РГ", в одной из речей Байден коснулся темы смерти детей от фетанила, при этом улыбался и смеялся, рассказывая о трагедии. Сейчас Ребекка требует Байдена публично ответить за свой цинизм и принести извинения

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