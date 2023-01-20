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Хорошо отметил ЧМ-2022: Легендарный футболист Дани Алвес задержан по делу о сексуальных домогательствах

Хорошо отметил ЧМ-2022: Легендарный футболист Дани Алвес задержан по делу о сексуальных домогательствах

Фото: metaratings.ru

Легендарный бразильский футболист Дани Алвес задержан и содержится в полицейском участке в Каталонии (Испания) по делу о сексуальных домогательствах, пишет ТАСС.

По информации источника, теперь футболист должен дать показания в суде, где ему изберут меру пресечения.

По версии заявителя, Алвес, который находился в отпуске в Барселоне после участия на ЧМ-2022, на вечеринке в ночном клубе подошел к молодой женщине и без ее согласия засунул руку ей под нижнее белье. По показаниям потерпевшей, когда ей удалось уйти от футболиста, она сообщила об этом своим друзьям и охране ночного клуба, которая обратилась в каталонскую полицию.

Сам Алвес подтвердил, что был в ночном клубе, однако все обвинения он отверг. Он заявил, что это является попыткой навредить ему и его близким.

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