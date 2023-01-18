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Глава МВД Украины и его первый заместитель разбились при падении вертолета около детского сада в Киевской области

Глава МВД Украины и его первый заместитель разбились при падении вертолета около детского сада в Киевской области

Фото: smolnarod.ru

При падении вертолета в Киевской области погиб министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, сообщает Нацполиция Украины в Telegram-канале со ссылкой на своего руководителя Игоря Клименко.

"Сегодня утром, 18 января, в Броварах разбился вертолет Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. В результате авиакатастрофы погибло руководство МВД: министр, первый заместитель министра и государственный секретарь", — говорится в публикации.

Первым заместителем министра работал Евгений Енин, пост госсекретаря МВД занимал Юрий Лубкович.
Всего жертвами крушения стали 16 человек, пишет ТАСС. Из них - двое детей.
Девять из погибших находились на борту. В больницы доставили 22 пострадавших, в том числе десять детей.

Вертолет упал в городе Бровары рядом с детским садом и жилым домом. На месте работают все специальные службы.
В МВД Украины среди возможных причин крушения назвали неисправность техники, нарушение правил безопасности и диверсию.

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