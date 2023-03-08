"Это начало конца": аналитики в Китае оценили ситуацию в Артемовске в зоне СВО и дали устрашающий прогноз
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Аналитик Брэндон Вайхерт назвал ситуацию в Артемовске началом конца для Украины. Такое мнение он выразил в материале для китайского издания Asia Times, и китайские читатели с ним полностью согласились.
"Начало конца мы, скорее всего, наблюдаем прямо сейчас в Артемовске", — заявил автор статьи.
По его мнению, украинская армия истощена, западные цепочки поставок вооружения перегружены, а запасы ключевого оружия и боеприпасов НАТО пустеют. Вайхерт считает, что ситуация в Артемовске демонстрирует готовность России продолжать добиваться поставленных целей.