Аналитики Asia Times заявили, что ситуация в Артемовске стала для Украины началом конца

Аналитик Брэндон Вайхерт назвал ситуацию в Артемовске началом конца для Украины. Такое мнение он выразил в материале для китайского издания Asia Times, и китайские читатели с ним полностью согласились.

"Начало конца мы, скорее всего, наблюдаем прямо сейчас в Артемовске", — заявил автор статьи.

По его мнению, украинская армия истощена, западные цепочки поставок вооружения перегружены, а запасы ключевого оружия и боеприпасов НАТО пустеют. Вайхерт считает, что ситуация в Артемовске демонстрирует готовность России продолжать добиваться поставленных целей.

