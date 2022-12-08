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Daily Mail: британец приютил украинского беженца, а тот его изнасиловал

Daily Mail: британец приютил украинского беженца, а тот его изнасиловал

Фото: fbm.ru

Житель Британии заявил в полицию на украинского беженца, которого он приютил. По словам мужчины, беженец отогрелся, отъелся и изнасиловал его, пишет Daily Mail.

Все случилось в Бирмингеме. Мужчина решил приютить мужчину с Украины. Беженца честно предупредили, что хозяин дома - гей, и его это не смутило.

Украинец из Ужгорода переехал к британцу в августе. Спустя несколько недель хозяин пожаловался на сексуальное насилие со стороны беженца. Британец обратился в полицию, однако правоохранители впоследствии заявили, что у них нет доказательств, необходимых для предъявления обвинения украинцу, и отпустили его.

Предполагаемая жертва заявила, что потеряла веру в полицию, решившую не проводить медэкспертизу якобы оставленных беженцем синяков на его ягодицах, руках и ногах.

Ранее мы сообщали, что ВСУ "помогли" ВС РФ, накрыв собственную роту шквальным артогнем.

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