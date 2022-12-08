Попутали берега: ВСУ накрыли шквальным артиллерийским огнем собственную ротно-тактическую группу

ВСУ "помогли" российским военным, накрыв шквальным артиллерийским огнем свою же ротно-тактическую группу при наступлении на Сватовском направлении. Об этом проинформировал офицер НМ ЛНР Андрей Марочко, опираясь на оперативные данные разведки.

"При очередной попытке вооружённых формирований Украины прорвать нашу линию обороны на Сватовском направлении, ротно-тактическая группа противника, усиленная дополнительными силами и средствами, вошла в зону поражения собственной артиллерии", — сказал он в интервью РИА Новости.

Такое могло случиться по причине несогласованности действий артподразделений или из-за проблем со связью, полагает Марочко.

"Командир штурмующего подразделения практически подставил личный состав под удар украинских войск", — сказал Марочко.

Часть сил и средств ВСУ была уничтожена, оставшиеся вернулись на исходный рубеж, добавил он.

Ранее мы сообщали, что в Херсоне СБУ и ВСУ перестреляли друг друга, не сойдясь во мнении относительно мародерства.