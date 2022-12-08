Новости России
· Служба новостей

Попутали берега: ВСУ накрыли шквальным артиллерийским огнем собственную ротно-тактическую группу

Попутали берега: ВСУ накрыли шквальным артиллерийским огнем собственную ротно-тактическую группу

Фото: warfiles.ru

ВСУ "помогли" российским военным, накрыв шквальным артиллерийским огнем свою же ротно-тактическую группу при наступлении на Сватовском направлении. Об этом проинформировал офицер НМ ЛНР Андрей Марочко, опираясь на оперативные данные разведки.

"При очередной попытке вооружённых формирований Украины прорвать нашу линию обороны на Сватовском направлении, ротно-тактическая группа противника, усиленная дополнительными силами и средствами, вошла в зону поражения собственной артиллерии", — сказал он в интервью РИА Новости.

Такое могло случиться по причине несогласованности действий артподразделений или из-за проблем со связью, полагает Марочко.

"Командир штурмующего подразделения практически подставил личный состав под удар украинских войск", — сказал Марочко.

Часть сил и средств ВСУ была уничтожена, оставшиеся вернулись на исходный рубеж, добавил он.

Ранее мы сообщали, что в Херсоне СБУ и ВСУ перестреляли друг друга, не сойдясь во мнении относительно мародерства.

Следующая новость ↓

Популярное

Новый год близко: пройди тест и узнай, какой подарок ты заслуживаешь

Общество

день назад

На Украине в зоне СВО погиб еще один мобилизованный из Татарстана - 29-летний Рамиль Хазиев

Новости мира

10 часов назад

Британский наемник Макдональд рассказал, почему до ужаса боялся на Украине бойцов ВС РФ

курсы егэ по литературе в онлайн школе Турбо

Новости России

4 часа назад

Путин сделал заявление о дополнительной мобилизации в России: "Это боевой резерв"

Редакция помогает

3 дня назад

Казанцам: подборка 7 полезных сервисов, которые всегда должны быть под рукой

Профи - психолог иваново

Новости мира

день назад

На Украине заявили, что удары по российским аэродромам будут только нарастать, пока система управления РФ не развалится полностью

Новости России

3 часа назад

"Ненавидят не только Россию": боец в Донецке откровенно рассказал о том, как пытают русских пленных

Экономика

день назад

Профессор МГУ Зубаревич предрекла экономике Татарстана трудности: "Боюсь, все еще впереди"

Общество

день назад

Контрактники из татарстанского именного батальона "Алга" не получают выплат, которые были им обещаны
Общество
час назад

"Будут большие штрафы!": в Татарстане вводится особый режим, который будет действовать с 19 декабря

"Будут большие штрафы!": в Татарстане вводится особый режим, который будет действовать с 19 декабря

Новости России

47 минут назад

Попутали берега: ВСУ накрыли шквальным артиллерийским огнем собственную ротно-тактическую группу

Новости мира

3 часа назад

Владимир Зеленский допустил, что украинский конфликт закончится в 2023 году

Происшествия

9 часов назад

Живодер зверски расправился с кошкой и получил срок: его сдала собственная жена

Экономика

16 часов назад

ВТБ нарастил продажи розничных кредитов на четверть
Бывший глава отдела полиции в Казани честно признался, что доходы от личного бизнеса вкладывал в ремонт зданий МВД

Экономика

17 часов назад

Более 11,6 тысяч неипотечных сделок с недвижимостью оформили жители c помощью Волго-Вятского банка Сбербанка

Происшествия

18 часов назад

В поисках "сепаратистов" СБУ и ВСУ расстреляли друг друга в Херсоне

Происшествия

18 часов назад

В Татарстане мужчина во время охоты на лося случайно застрелил друга: мужчина умер по пути в больницу
Казанцы теперь могут купить качественный говяжий коллаген с витамином С - доставка до ближайшего пункта выдачи