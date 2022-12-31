Бывший Папа Римский Бенедикт скончался в Ватикане в возрасте 95 лет

Бывший Папа Римский Бенедикт XVI умер в возрасте 95 лет, сообщается на сайте Святого Престола.

"С прискорбием сообщаю вам, что почетный Папа Римский Бенедикт XVI скончался сегодня в 9:34 (11:34 по московскому времени — прим. "Ленты.ру") в монастыре Mater Ecclesiae в Ватикане", — заявил глава пресс-службы Ватикана Маттео Бруни. Монастырь служил резиденцией Бенедикта после его ухода с поста Папы.

Три дня назад сообщалось, что состояние экс-Папы ухудшилось, медики делали все возможное.

Бенедикт XVI (в миру — Йозеф Алоиз Ратцингер) был 265-м Папой Римским в истории, с 19 апреля 2005 года по 28 февраля 2013 года.