Автор Newsweek Стивен Майерс заявил, что Украину в 2023 году ждут невиданные ранее бедствия

В текущем году Украина столкнется с невиданными прежде бедствиями. Такой прогноз дал обозреватель Newsweek Стивен Майерс.

"Грядущий год конфликта будет гораздо более разрушительным для Украины, чем мы когда-либо видели", — уверен аналитик.

Москва, по его убеждению, на переговоры не пойдет, если переговоры будут основаны на требованиях, игнорирующих причины, которые и привели к началу конфликта.

Кроме того, добавил Майерс, украинская армия испытывает сильнейший дефицит боеприпасов. Он также усомнился в том, что Запад отправит Киеву обещанные комплексы Patriot, танки M1 Abrams и истребители F-16. Обозреватель отметил, что Вашингтон не станет передавать на Украину технику, управлять которой могут только американские солдаты, поскольку она сразу же будет уничтожена российскими войсками.

