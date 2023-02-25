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"Более разрушительно, чем мы когда-либо видели": аналитики в США предсказали Украине невиданные бедствия в 2023 году

Автор Newsweek Стивен Майерс заявил, что Украину в 2023 году ждут невиданные ранее бедствия
"Более разрушительно, чем мы когда-либо видели": аналитики в США предсказали Украине невиданные бедствия в 2023 году

Фото: b-pointer.ru

В текущем году Украина столкнется с невиданными прежде бедствиями. Такой прогноз дал обозреватель Newsweek Стивен Майерс.

"Грядущий год конфликта будет гораздо более разрушительным для Украины, чем мы когда-либо видели", — уверен аналитик.

Москва, по его убеждению, на переговоры не пойдет, если переговоры будут основаны на требованиях, игнорирующих причины, которые и привели к началу конфликта.

Кроме того, добавил Майерс, украинская армия испытывает сильнейший дефицит боеприпасов. Он также усомнился в том, что Запад отправит Киеву обещанные комплексы Patriot, танки M1 Abrams и истребители F-16. Обозреватель отметил, что Вашингтон не станет передавать на Украину технику, управлять которой могут только американские солдаты, поскольку она сразу же будет уничтожена российскими войсками.

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