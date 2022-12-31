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19Fortyfive описал 5 сценариев для развязывания Третьей мировой войны в 2023 году

19Fortyfive описал 5 сценариев для развязывания Третьей мировой войны в 2023 году

Фото: websitestructur.livejournal.com

В 2023 году может разгореться Третья мировая война, которая вырастет из регионального конфликта. Так считает американский эксперт в сфере безопасности Роберт Фарли, поделившийся мнением в статье для портала 19Fortyfive.

По словам Фарли, причиной Третьей мировой могут стать ситуация на Украине, борьба Китая и Тайваня, противостояние Турции и Греции, кризис на Корейском полуострове и территориальные разногласия Китая и Индии.

Аналитик считает, что Украина вряд ли станет причиной войны между НАТО и РФ, но вероятность такая все-таки есть.

В середине июня папа Римский Франциск предупредил, что третья мировая война уже началась и затрагивает не только украинскую территорию.

Ранее мы сообщали, что в Польше заявили, что мир находится на грани Третьей мировой войны.

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