19Fortyfive описал 5 сценариев для развязывания Третьей мировой войны в 2023 году

В 2023 году может разгореться Третья мировая война, которая вырастет из регионального конфликта. Так считает американский эксперт в сфере безопасности Роберт Фарли, поделившийся мнением в статье для портала 19Fortyfive.

По словам Фарли, причиной Третьей мировой могут стать ситуация на Украине, борьба Китая и Тайваня, противостояние Турции и Греции, кризис на Корейском полуострове и территориальные разногласия Китая и Индии.

Аналитик считает, что Украина вряд ли станет причиной войны между НАТО и РФ, но вероятность такая все-таки есть.

В середине июня папа Римский Франциск предупредил, что третья мировая война уже началась и затрагивает не только украинскую территорию.

Ранее мы сообщали, что в Польше заявили, что мир находится на грани Третьей мировой войны.