"Этот факт ужасает": в Польше заявили, что мир находится на грани Третьей мировой войны

Мир оказался на грани Третьей мировой войны. Об этом заявил изданию Polsat экс-президент Польши Александр Квасьневский.

"С начала конфликта на Украине мир кардинально изменился. Это был конец одной эры и начало новой, неизведанной эпохи", — сказал Квасьневский.

По его мнению, среди прочих элементов разрушения старого порядка стало избрание президентом Америки Джо Байдена, а кроме того, противоречия между Китаем и Тайванем. По словам Квасьневского, любой конфликт, пусть даже незначительный, сегодня может перерасти в глобальный.