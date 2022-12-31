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"Этот факт ужасает": в Польше заявили, что мир находится на грани Третьей мировой войны

"Этот факт ужасает": в Польше заявили, что мир находится на грани Третьей мировой войны

Фото: w-dog.ru

Мир оказался на грани Третьей мировой войны. Об этом заявил изданию Polsat экс-президент Польши Александр Квасьневский.

"С начала конфликта на Украине мир кардинально изменился. Это был конец одной эры и начало новой, неизведанной эпохи", — сказал Квасьневский.

По его мнению, среди прочих элементов разрушения старого порядка стало избрание президентом Америки Джо Байдена, а кроме того, противоречия между Китаем и Тайванем. По словам Квасьневского, любой конфликт, пусть даже незначительный, сегодня может перерасти в глобальный.

"Сам факт того, что мы говорим о начале третьей мировой войны, ужасает", — сказал политик.

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