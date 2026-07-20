Технологии

Жирная пища ускоряет уменьшение мозга у пожилых

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

Ученые выяснили, что диета с высоким содержанием жиров может ускорять сокращение объема мозга у пожилых людей без когнитивных нарушений. Исследование опубликовано в журнале Alzheimer’s & Dementia.

Специалисты проанализировали данные 758 человек среднего возраста около 67 лет. За ними наблюдали почти пять лет. Участники регулярно проходили МРТ и рассказывали о своем питании. Оказалось, что чем больше жиров в рационе, тем быстрее уменьшается височная доля — зона, которая первой страдает при болезни Альцгеймера.

Любопытно, что у тех, кто уже имел легкие когнитивные нарушения, жирная еда, наоборот, замедляла атрофию мозга. Особенно это было заметно у женщин и носителей гена APOE ε4, который повышает риск Альцгеймера.

Авторы подчеркивают: исследование выявило лишь статистическую связь, а не причину. Влияние жиров может зависеть от стадии нейродегенеративного процесса. Ранее ученые также обнаружили, что физические нагрузки защищают мозг от возрастных изменений.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Новости России

день назад

Бумажные квитанции за ЖКУ отменяют: с сентября платёжки будут приходить через «Госуслуги»

Интересное в Казани

день назад

«Пробки и +30 за бортом»: рассказываем, как в Казани спасаются от жары за рулём этим летом

профессиональная химия для холодного тумана от клопов

Технологии

18 часов назад

Физики нашли намек на неизвестные законы Вселенной

Интересное в Казани

2 дня назад

«Я устал учить новичков, которые уходят через неделю»: как казанская IT-компания создала AI-платформу для сохранения знаний на производстве

обучение 1с битрикс в Санкт-Петербурге

Польза

день назад

Как перестать разочаровываться в людях: Омар Хайям назвал одну истину, которую понимают слишком поздно

Кулинария

день назад

Салат из огурцов «Нежинский»: тот самый легендарный рецепт, который закрывают на зиму десятилетиями

Технологии

14 часов назад

Apple тестирует 7-дюймовый экран для юбилейного iPhone

Технологии

7 часов назад

Фото паспорта в телефоне: юрист предупредил о риске кражи данных

Технологии

17 часов назад

Telegram запускает встроенный криптокошелек Gram
Криминал
9 минут назад

Мошенники придумали новую схему с «безопасным счетом»

Прокуратура РТ предупредила о новой схеме мошен...

Новости Казани

44 минуты назад

В Казани простились с Артуром Николаевым

Интересное в Казани

день назад

Очереди на АЗС летом 2026: как в Казани выбирают автомобиль, чтобы не переживать за каждый километр

Новости Казани

час назад

Жительница Казани выиграла 2 млн рублей в лотерею

Кулинария

2 часа назад

Кабачки больше не жарят: духовка спасает урожай от масла
Глава комитета по наследию допустил открытие ба...
Новости Казани
час назад

Глава комитета по наследию допустил открытие башни Сююмбике для туристов

Технологии

2 часа назад

Четверть российских компаний боятся сбоев при переходе на отечественное ПО

Технологии

3 часа назад

Ростех представил мобильные убежища от взрывов и химоружия

Новости Татарстана

3 часа назад

В Татарстане отремонтировали дорогу Азеево — Черемшан — Шентала
Россиян приглашают стать частью фильма «Я приду...
Новости Казани
5 дней назад

Россиян приглашают стать частью фильма «Я приду»: до 20 августа продолжается сбор семейных фотографии