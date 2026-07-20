Жирная пища ускоряет уменьшение мозга у пожилых

Ученые выяснили, что диета с высоким содержанием жиров может ускорять сокращение объема мозга у пожилых людей без когнитивных нарушений. Исследование опубликовано в журнале Alzheimer’s & Dementia.

Специалисты проанализировали данные 758 человек среднего возраста около 67 лет. За ними наблюдали почти пять лет. Участники регулярно проходили МРТ и рассказывали о своем питании. Оказалось, что чем больше жиров в рационе, тем быстрее уменьшается височная доля — зона, которая первой страдает при болезни Альцгеймера.

Любопытно, что у тех, кто уже имел легкие когнитивные нарушения, жирная еда, наоборот, замедляла атрофию мозга. Особенно это было заметно у женщин и носителей гена APOE ε4, который повышает риск Альцгеймера.

Авторы подчеркивают: исследование выявило лишь статистическую связь, а не причину. Влияние жиров может зависеть от стадии нейродегенеративного процесса. Ранее ученые также обнаружили, что физические нагрузки защищают мозг от возрастных изменений.