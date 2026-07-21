Атака дронов на склады Wildberries: ущерб до 33 млрд рублей

В ночь на 18 июля беспилотники атаковали два крупных склада Wildberries в подмосковной Электростали и Котовске Тамбовской области. Маркетплейс потерял до 9% складских мощностей, их восстановление обойдется компании в 24,5–33 млрд рублей. Погибли восемь человек, более 80 пострадали. Основательница Wildberries Татьяна Ким пообещала выплатить по 2 млн рублей семьям погибших и по 1 млн — тяжелораненым.

Потери самой компании оцениваются в 30 млрд рублей на восстановление складов, а товарные остатки продавцов — в 150–170 млрд рублей. Полное покрытие ущерба потребует суммы, сопоставимой с чистой прибылью группы Wildberries & Russ за 2025 год — 175 млрд рублей. Эксперты отмечают, что компания может справиться с убытками, но ситуация для селлеров сложнее.

С 7 июля Wildberries изменил оферту: маркетплейс освобождается от ответственности за товары, поврежденные из-за атак БПЛА и других форс-мажоров. Теперь продавцы, чьи товары сгорели, вряд ли получат компенсацию. Некоторые селлеры потеряли миллионы: например, производитель спортивной одежды Денис Лесников лишился товара на 35 млн рублей. Он надеется на выплаты, как после пожара в Шушарах в 2024 году, но тогда компенсации шли полгода.

Татьяна Ким пообещала провести оценку ущерба и определить объем выплат селлерам в течение 30 дней. Однако юристы сомневаются в успехе: маркетплейс внес атаки дронов в форс-мажор, что освобождает его от обязательств. Продавцы, завезшие товар до изменения оферты, имеют больше шансов в суде, но и им выплаты не гарантированы. Wildberries пока не раскрывает, застрахованы ли склады.