Экономика

Атака дронов на склады Wildberries: ущерб до 33 млрд рублей

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Атака беспилотников на склады Wildberries в Эле...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

В ночь на 18 июля беспилотники атаковали два крупных склада Wildberries в подмосковной Электростали и Котовске Тамбовской области. Маркетплейс потерял до 9% складских мощностей, их восстановление обойдется компании в 24,5–33 млрд рублей. Погибли восемь человек, более 80 пострадали. Основательница Wildberries Татьяна Ким пообещала выплатить по 2 млн рублей семьям погибших и по 1 млн — тяжелораненым.

Потери самой компании оцениваются в 30 млрд рублей на восстановление складов, а товарные остатки продавцов — в 150–170 млрд рублей. Полное покрытие ущерба потребует суммы, сопоставимой с чистой прибылью группы Wildberries & Russ за 2025 год — 175 млрд рублей. Эксперты отмечают, что компания может справиться с убытками, но ситуация для селлеров сложнее.

С 7 июля Wildberries изменил оферту: маркетплейс освобождается от ответственности за товары, поврежденные из-за атак БПЛА и других форс-мажоров. Теперь продавцы, чьи товары сгорели, вряд ли получат компенсацию. Некоторые селлеры потеряли миллионы: например, производитель спортивной одежды Денис Лесников лишился товара на 35 млн рублей. Он надеется на выплаты, как после пожара в Шушарах в 2024 году, но тогда компенсации шли полгода.

Татьяна Ким пообещала провести оценку ущерба и определить объем выплат селлерам в течение 30 дней. Однако юристы сомневаются в успехе: маркетплейс внес атаки дронов в форс-мажор, что освобождает его от обязательств. Продавцы, завезшие товар до изменения оферты, имеют больше шансов в суде, но и им выплаты не гарантированы. Wildberries пока не раскрывает, застрахованы ли склады.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости России

день назад

Бумажные квитанции за ЖКУ отменяют: с сентября платёжки будут приходить через «Госуслуги»

Интересное в Казани

день назад

«Пробки и +30 за бортом»: рассказываем, как в Казани спасаются от жары за рулём этим летом

барьеры в дезинфекция

Технологии

18 часов назад

Физики нашли намек на неизвестные законы Вселенной

Интересное в Казани

2 дня назад

«Я устал учить новичков, которые уходят через неделю»: как казанская IT-компания создала AI-платформу для сохранения знаний на производстве

татуаж бровей волосковая техника в Екатеринбурге

Польза

день назад

Как перестать разочаровываться в людях: Омар Хайям назвал одну истину, которую понимают слишком поздно

Кулинария

день назад

Салат из огурцов «Нежинский»: тот самый легендарный рецепт, который закрывают на зиму десятилетиями

Технологии

19 часов назад

Бюджетный Snapdragon 4 Gen 6 получит нейронный блок

Технологии

14 часов назад

Apple тестирует 7-дюймовый экран для юбилейного iPhone

Технологии

7 часов назад

Фото паспорта в телефоне: юрист предупредил о риске кражи данных
Новости Казани
час назад

Глава комитета по наследию допустил открытие башни Сююмбике для туристов

Глава комитета по наследию Иван Гущин не исключ...

Новости Казани

25 минут назад

В Казани простились с Артуром Николаевым

Интересное в Казани

день назад

Очереди на АЗС летом 2026: как в Казани выбирают автомобиль, чтобы не переживать за каждый километр

Технологии

56 минут назад

Генетики расшифровали ДНК девяти древних саков

Технологии

час назад

Переписки пользователей с чат-ботом DeepSeek оказались в открытом доступе
Ахметов подведет итоги работы парламента за пол...
Новости Татарстана
час назад

Ахметов подведет итоги работы парламента за полгода

Новости Казани

час назад

Жительница Казани выиграла 2 млн рублей в лотерею

Технологии

час назад

Хакеры прячут серверы в блокчейне биткоина

Технологии

2 часа назад

Ростех представил мобильные убежища от взрывов и химоружия
Россиян приглашают стать частью фильма «Я приду...
Новости Казани
4 дня назад

Россиян приглашают стать частью фильма «Я приду»: до 20 августа продолжается сбор семейных фотографии