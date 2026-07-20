Nokia выпустила кнопочный телефон с рекордным аккумулятором и функцией пауэрбанка

Компания HMD Global представила на Филиппинах новый кнопочный телефон под брендом Nokia — модель 300 Power Bank. Главная особенность гаджета — аккумулятор емкостью 3700 мАч, что является рекордом для подобных устройств. Производитель заявляет, что в режиме ожидания телефон способен проработать до 45 дней, а в режиме разговора — до 26 часов.

Аппарат оснащен портом USB-C, что позволяет использовать его как внешний аккумулятор для зарядки других устройств. Кроме того, Nokia 300 Power Bank получил 2,4-дюймовый QVGA-экран, кнопочную клавиатуру, камеру с разрешением 0,3 мегапикселя и защиту от влаги по стандарту IP65. В телефоне также есть встроенный фонарик, который при включении может работать до 23 часов на одном заряде.

Журналисты издания Notebookcheck отметили, что дизайн новинки напоминает модель Nokia 800 Tough, выпущенную в 2019 году. Стоимость Nokia 300 Power Bank на Филиппинах составляет 1990 песо — около 2,5 тысячи рублей. Ранее стало известно, что под брендом Nokia планируется выпустить еще четыре культовых кнопочных телефона с кнопкой для запуска ИИ-сервиса.