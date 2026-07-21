Мошенники наживаются на удалении российских приложений из Google Play и App Store

После того как мессенджер «Макс» и приложения VK исчезли из Google Play, а ранее — из App Store, злоумышленники активизировались. Эксперты предупреждают: удаление популярных сервисов создает благоприятную почву для фишинга и распространения вредоносных программ.

Пользователи, потеряв доступ к привычным приложениям, начинают искать обходные пути. Мошенники этим пользуются: предлагают «эксклюзивные» версии удаленных программ, которые на самом деле оказываются троянами. Они создают сайты-клоны официальных магазинов, где под видом установки приложения загружают вредоносное ПО.

Особенно опасны схемы с фальшивыми обновлениями. Человеку приходит уведомление якобы от сервиса с просьбой установить новую версию, а ссылка ведет на вредоносный файл. Также злоумышленники распространяют APK-файлы через соцсети и мессенджеры, часто от имени скомпрометированных аккаунтов знакомых.

Чтобы не попасться, эксперты советуют заранее установить легальные альтернативы, например RuStore, и всегда сверять ссылки с официальными адресами. Не стоит переходить по сомнительным ссылкам и скачивать файлы из непроверенных источников. Если подозрительное приложение уже установлено, его нужно удалить с помощью защитного решения, обновить ОС и сменить пароли.