Зарубежные браузеры блокируют сайты российских банков
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Пользователи Chrome и Safari не могут войти в личные кабинеты клиентов Сбербанка, ВТБ, Альфа-Банка и ПСБ: страницы открываются с предупреждением о незащищённом соединении. Аналогичная ошибка возникает в мобильных веб-приложениях банков. О проблеме пишут «Вести».
Эксперт по информационной безопасности InfoWatch Роман Аладин объясняет блокировку недоверием зарубежных браузеров к российским SSL-сертификатам, выданным Национальным удостоверяющим центром Минцифры. Иностранные системы безопасности не пропускают сайты, у которых нет признанных западных сертификатов.
Специалисты советуют использовать Яндекс Браузер с уже интегрированными российскими сертификатами. Также сертификаты Минцифры можно самостоятельно установить на компьютер или смартфон через портал «Госуслуги».
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