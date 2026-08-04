Зарубежные браузеры блокируют сайты российских банков

Пользователи Chrome и Safari не могут войти в личные кабинеты клиентов Сбербанка, ВТБ, Альфа-Банка и ПСБ: страницы открываются с предупреждением о незащищённом соединении. Аналогичная ошибка возникает в мобильных веб-приложениях банков. О проблеме пишут «Вести».

Эксперт по информационной безопасности InfoWatch Роман Аладин объясняет блокировку недоверием зарубежных браузеров к российским SSL-сертификатам, выданным Национальным удостоверяющим центром Минцифры. Иностранные системы безопасности не пропускают сайты, у которых нет признанных западных сертификатов.

Специалисты советуют использовать Яндекс Браузер с уже интегрированными российскими сертификатами. Также сертификаты Минцифры можно самостоятельно установить на компьютер или смартфон через портал «Госуслуги».