Технологии

Зарубежные браузеры блокируют сайты российских банков

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Chrome и Safari блокируют сайты крупных российс...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Пользователи Chrome и Safari не могут войти в личные кабинеты клиентов Сбербанка, ВТБ, Альфа-Банка и ПСБ: страницы открываются с предупреждением о незащищённом соединении. Аналогичная ошибка возникает в мобильных веб-приложениях банков. О проблеме пишут «Вести».

Эксперт по информационной безопасности InfoWatch Роман Аладин объясняет блокировку недоверием зарубежных браузеров к российским SSL-сертификатам, выданным Национальным удостоверяющим центром Минцифры. Иностранные системы безопасности не пропускают сайты, у которых нет признанных западных сертификатов.

Специалисты советуют использовать Яндекс Браузер с уже интегрированными российскими сертификатами. Также сертификаты Минцифры можно самостоятельно установить на компьютер или смартфон через портал «Госуслуги».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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