Экономика

ЛНР выделено 6 млрд рублей на инфраструктуру

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
ЛНР выделено около 6 млрд рублей на коммунальну...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Около 6 млрд рублей выделено на развитие инфраструктуры ЛНР, сообщил глава республики Леонид Пасечник. Из этой суммы более 4 млрд рублей направлено на коммунальные сети и электроснабжение, около 2 млрд — на первый этап дорожного строительства.

В регионе быстрыми темпами возводят новое жильё, используя местные стройматериалы: бетон, щебень, песок и оконные конструкции. Один из застройщиков наладил собственное производство, что стало возможным благодаря свободной экономической зоне, управляемой Фондом развития территорий.

Леонид Пасечник также подчеркнул, что жилищные проекты поддерживаются президентом России и федеральными властями. По инициативе правительства почти вдвое увеличено финансирование льготной ипотеки со ставкой 2% годовых для исторических и приграничных регионов. Это позволит большему числу семей в республике приобрести собственное жильё.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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