Экономика

Разрыв зарплат в РФ достиг 203 тысяч рублей

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Разрыв зарплат между регионами РФ достиг рекорд...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Разница в зарплатах между российскими регионами побила рекорд — 203 тысячи рублей. За год этот показатель вырос на 11 процентов, сообщает Росстат. Причина — разный стартовый уровень доходов: одинаковая процентная индексация даёт неодинаковый абсолютный прирост.

На Чукотке средняя зарплата — 251 тысяча рублей, а в Ингушетии — 47,6 тысячи. Эксперт Владимир Чернов из Freedom Global поясняет: повышение на 10 процентов для северян — это плюс 25 тысяч, для жителей Кавказа — меньше пяти.

Руководитель «Эко Старт» Альбина Хамитова указывает на структурные причины: на севере и Дальнем Востоке преобладают высокодоходные добывающие отрасли, а в бедных регионах — сельское хозяйство, услуги и бюджетники. Чтобы сократить разрыв, нужно создавать рабочие места и развивать инфраструктуру, считают эксперты.

Ранее FinExpertiza зафиксировала, что зарплаты женщин на крупных предприятиях на 33,7 процента ниже мужских — это максимум за 13 лет.

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