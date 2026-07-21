Двухуровневые квартиры с панорамным остеклением чаще встречаются в проектах бизнес и премиум класса. В массовой жилой застройке такой формат остается редкостью, поскольку требует более сложных архитектурных и инженерных решений.

Именно такие квартиры сейчас появились в третьей очереди жилого комплекса «Станция Спортивная». На верхних, 18 и 19 этажах дома предусмотрены четыре двухуровневые квартиры с панорамными витражными окнами, которые открывают красивый вид и позволяют наполнить помещения естественным светом.

Во время строительства девелопер завершил один из самых сложных этапов работ — монтаж наружного панорамного остекления. Из-за большой высоты здания витражи устанавливали одновременно изнутри помещений и с фасада с помощью специальных подъемников, закрепленных на крыше дома. Сейчас специалисты приступили к монтажу внутренних стеклянных конструкций, которые объединяют оба уровня квартиры и поддерживают общую архитектурную концепцию.

Для остекления используются многослойные закаленные стеклопакеты с мультифункциональным покрытием. Они помогают сохранять тепло зимой, уменьшают нагрев помещений летом и обеспечивают хорошую шумоизоляцию, что особенно важно для квартир с большой площадью остекления.

По данным открытых источников, стоимость квадратного метра двухуровневых квартир в Казани обычно заметно выше средней по рынку. При этом в ЖК «Станция Спортивная» действует программа «Нашим людям», по которой сотрудники образовательных и медицинских учреждений, военнослужащие, участники СВО, сотрудники МЧС и правоохранительных органов могут приобрести квартиру на специальных условиях — от 130 тысяч рублей за квадратный метр.

«Станция Спортивная» продолжает развиваться как жилой комплекс для семей и любителей активного образа жизни. На территории уже работают детские сады, магазины и аптеки, оборудованы спортивные площадки, велодорожки и зоны отдыха. В этом году здесь также планируют открыть муниципальную школу на 1501 место.