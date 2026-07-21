Новости Татарстана

Редкий формат: «Суварстроит» показал, как создают панорамные окна в двухуровневых квартирах

Служба новостей Автор статьи
Компания «Суварстроит» завершила монтаж панорам...

Двухуровневые квартиры с панорамным остеклением чаще встречаются в проектах бизнес и премиум класса. В массовой жилой застройке такой формат остается редкостью, поскольку требует более сложных архитектурных и инженерных решений.

Именно такие квартиры сейчас появились в третьей очереди жилого комплекса «Станция Спортивная». На верхних, 18 и 19 этажах дома предусмотрены четыре двухуровневые квартиры с панорамными витражными окнами, которые открывают красивый вид и позволяют наполнить помещения естественным светом.

Во время строительства девелопер завершил один из самых сложных этапов работ — монтаж наружного панорамного остекления. Из-за большой высоты здания витражи устанавливали одновременно изнутри помещений и с фасада с помощью специальных подъемников, закрепленных на крыше дома. Сейчас специалисты приступили к монтажу внутренних стеклянных конструкций, которые объединяют оба уровня квартиры и поддерживают общую архитектурную концепцию.

Для остекления используются многослойные закаленные стеклопакеты с мультифункциональным покрытием. Они помогают сохранять тепло зимой, уменьшают нагрев помещений летом и обеспечивают хорошую шумоизоляцию, что особенно важно для квартир с большой площадью остекления.

По данным открытых источников, стоимость квадратного метра двухуровневых квартир в Казани обычно заметно выше средней по рынку. При этом в ЖК «Станция Спортивная» действует программа «Нашим людям», по которой сотрудники образовательных и медицинских учреждений, военнослужащие, участники СВО, сотрудники МЧС и правоохранительных органов могут приобрести квартиру на специальных условиях — от 130 тысяч рублей за квадратный метр.

«Станция Спортивная» продолжает развиваться как жилой комплекс для семей и любителей активного образа жизни. На территории уже работают детские сады, магазины и аптеки, оборудованы спортивные площадки, велодорожки и зоны отдыха. В этом году здесь также планируют открыть муниципальную школу на 1501 место.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости России

день назад

Бумажные квитанции за ЖКУ отменяют: с сентября платёжки будут приходить через «Госуслуги»

Технологии

18 часов назад

Физики нашли намек на неизвестные законы Вселенной

Польза

день назад

Как перестать разочаровываться в людях: Омар Хайям назвал одну истину, которую понимают слишком поздно

Кулинария

день назад

Салат из огурцов «Нежинский»: тот самый легендарный рецепт, который закрывают на зиму десятилетиями

Технологии

19 часов назад

Бюджетный Snapdragon 4 Gen 6 получит нейронный блок

Технологии

14 часов назад

Apple тестирует 7-дюймовый экран для юбилейного iPhone

Технологии

7 часов назад

Фото паспорта в телефоне: юрист предупредил о риске кражи данных
Криминал
2 секунды назад

Мошенники придумали новую схему с «безопасным счетом»

Прокуратура РТ предупредила о новой схеме мошен...

Новости Казани

34 минуты назад

В Казани простились с Артуром Николаевым

Технологии

час назад

Генетики расшифровали ДНК девяти древних саков

Технологии

час назад

Переписки пользователей с чат-ботом DeepSeek оказались в открытом доступе

Новости Казани

час назад

Жительница Казани выиграла 2 млн рублей в лотерею
Глава комитета по наследию допустил открытие ба...
Новости Казани
час назад

Глава комитета по наследию допустил открытие башни Сююмбике для туристов

Технологии

час назад

Хакеры прячут серверы в блокчейне биткоина

Кулинария

2 часа назад

Кабачки больше не жарят: духовка спасает урожай от масла

Кулинария

2 часа назад

Домашние питы без тандыра: кармашек получится даже в духовке
Mail и Периодика: для казанцев фото с семьей - ...
Новости Казани
час назад

Mail и Периодика: для казанцев фото с семьей - самые ценные кадры из путешествий
Четверть российских компаний боятся сбоев при п...
Технологии
2 часа назад

Четверть российских компаний боятся сбоев при переходе на отечественное ПО