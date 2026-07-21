Технологии

Под Тулой нашли выход бурого железняка — сырье для древних металлургов

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Ученые нашли коренной выход бурого железняка по...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Ученые обнаружили коренной выход бурого железняка в Тульской области, недалеко от Куликова поля. Это первый случай, когда на этой территории нашли целый пласт руды в ненарушенном залегании. Находка может пролить свет на то, где древние металлурги добывали сырье.

Поиски заняли не один год. Археологи давно находили на местных селищах следы металлургического производства — шлаки, остатки печей. Но откуда брали руду, оставалось загадкой. Еще в 1998 году замдиректора музея-заповедника «Куликово поле» Андрей Наумов поставил задачу найти источник.

Геолог Александр Пелевин рассказал, что сначала исследовали образцы из раскопа на селище Колесовка и сравнили их с рудой из ближайших месторождений. Лабораторные анализы подтвердили: руда местная, ее не привозили издалека. Но где именно добывали, было неизвестно.

В прошлом году, собирая геологическую коллекцию для музея, Пелевин вместе с коллегой Ольгой Буровой наткнулись на коренной выход в борту балки. «Не обломки, а целый пласт руды в толще меловых песков», — поделился ученый. Однако, чтобы окончательно доказать, что древние люди использовали именно это месторождение, нужны археологические раскопки.

Пелевин работает на Куликовом поле около тридцати лет в составе геофизического отряда МГУ. Он уверен, что Андрей Наумов, ушедший из жизни в этом году, порадовался бы находке.

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