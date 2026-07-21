Honor X7e с батареей на 7000 мАч появился в России

В России начались продажи защищенного смартфона Honor X7e. Новинка уже доступна в крупных федеральных сетях электроники и на маркетплейсах. Цена стартует от 16 990 рублей.

Главная фишка модели — аккумулятор емкостью 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт. Производитель обещает до двух дней автономной работы или почти 32 часа непрерывного видео.

Корпус смартфона защищен от падений — это подтверждено сертификатом SGS. Также устройство соответствует стандарту IP64, то есть не боится пыли и брызг. Для быстрого доступа к функциям искусственного интеллекта на корпусе есть программируемая ИИ-кнопка.