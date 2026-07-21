Технологии

Samsung будет передавать лишние данные пользователей

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Samsung может передавать избыточные данные поль...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Смартфоны Samsung могут отправлять производителю избыточную информацию, если не изменить настройки. Об этом предупреждает издание MakeUseOf. Проблема связана с функциями искусственного интеллекта Galaxy AI, которые по умолчанию обращаются к серверам компании.

В состав Galaxy AI входят полезные сервисы: голосовой помощник Call Assist, инструмент для работы с текстом Writing Assist, функция удаления шума Audio Eraser и другие. Однако при их активации сбор данных становится чрезмерным.

Автор статьи Панкил Шах отмечает, что Samsung заверяет в защите и шифровании информации, но сам факт передачи данных вызывает беспокойство. Решение есть: в настройках Galaxy AI можно включить опцию «Обрабатывать данные только на устройстве». Также доступна индивидуальная настройка для каждого сервиса.

Ранее сообщалось, что в Китае одни из самых дешевых смартфонов в мире из-за высокой конкуренции.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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