Samsung будет передавать лишние данные пользователей

Смартфоны Samsung могут отправлять производителю избыточную информацию, если не изменить настройки. Об этом предупреждает издание MakeUseOf. Проблема связана с функциями искусственного интеллекта Galaxy AI, которые по умолчанию обращаются к серверам компании.

В состав Galaxy AI входят полезные сервисы: голосовой помощник Call Assist, инструмент для работы с текстом Writing Assist, функция удаления шума Audio Eraser и другие. Однако при их активации сбор данных становится чрезмерным.

Автор статьи Панкил Шах отмечает, что Samsung заверяет в защите и шифровании информации, но сам факт передачи данных вызывает беспокойство. Решение есть: в настройках Galaxy AI можно включить опцию «Обрабатывать данные только на устройстве». Также доступна индивидуальная настройка для каждого сервиса.

Ранее сообщалось, что в Китае одни из самых дешевых смартфонов в мире из-за высокой конкуренции.