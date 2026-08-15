Вузы тестируют ИИ-переводчик «Билингво» для иностранных студентов

В Тимирязевской академии и МГИМО протестировали ИИ-сервис «Билингво», который в реальном времени переводит лекции на родные языки иностранных студентов. По данным разработчиков, понимание учебного материала после подключения платформы увеличивается на 20–35%.

Как выяснили «Известия», система создана компанией «Агропромцифра». Её гендиректор Ольга Чебунина рассказала «Известиям», что студенты, которые без перевода переставали следить за материалом, после подключения системы включались в обсуждение. В Тимирязевской академии переводчик работал на лекциях на английском, французском и китайском языках.

Проректор РГАУ-МСХА имени Тимирязева Светлана Захарова заявила, что проверка подтвердила высокую эффективность платформы, особенно при переводе сложных научных и профессиональных терминов. По словам проректора, студенты отметили, что платформа помогает качественнее усваивать материал и эффективнее готовиться к занятиям. После полной апробации сервис «прочно войдёт в жизнь Тимирязевской академии», считает Захарова.

В МГИМО сервис на конференциях показал «отличные результаты» и обеспечил «бесшовный диалог», однако включать переводчик в учебный процесс вуз не стал из-за специфики подхода к обучению иностранным языкам. В университете объяснили, что студент, изучающий международное право или дипломатию, должен понимать профессора напрямую. В 2024 году «Сбер» также анонсировал синхронного переводчика «Толмач», но с тех пор сведений о его апробации не появилось.