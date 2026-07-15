Google Pixel 10 получил ИИ, работающий без интернета

Google представила новую версию искусственного интеллекта для смартфонов Pixel, которая работает полностью на устройстве без подключения к сети. В основе лежит облегчённая модель Gemma 4 E2B, оптимизированная для процессора Tensor. Все вычисления теперь выполняются локально, а данные остаются в телефоне.

Как показала компания на презентации, ИИ помогает планировать поездки, предлагать рецепты и управлять умным домом без интернета. Пользователи смогут включать или выключать Wi-Fi, запускать навигатор голосом и выполнять другие действия.

На Pixel 10 также появится возможность общаться с ИИ в офлайн-режиме, определять растения и достопримечательности на фото, а также расшифровывать лекции и голосовые заметки.