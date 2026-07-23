Экономика

Продажи новых авто экономкласса в Татарстане выросли на 31%

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Продажи новых автомобилей экономкласса в Татарс...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Во втором квартале 2026 года в Татарстане продажи новых легковых автомобилей экономсегмента увеличились на 31% по сравнению с первым кварталом. В годовом исчислении рост составил 23%, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Лидерами рынка стали модели LADA (5 771 автомобиль), Haval (1 839) и Tenet (1 437). Их продажи выросли на 22%, 45% и 9% соответственно относительно аналогичного периода прошлого года.

По оценкам экспертов, в 2026 году в регионе может быть зарегистрировано почти 15 тысяч новых машин против 12,2 тысяч в 2025-м. Рост связывают с макроэкономическими факторами и конкуренцией брендов за бюджетного покупателя.

При этом спрос на официально импортированные китайские марки снижается из-за качества и стоимости обслуживания. Во втором квартале лишь 21% проданных автомобилей были собраны в Китае, 3,6% — в Беларуси, а 73,7% (11 тысяч машин) — в России.

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