Экономика

Россияне набрали автокредитов на 177 млрд рублей в июне

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
В июне 2026 года россияне взяли 112,2 тыс. авто...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Рынок автокредитования в России продолжает разгоняться: в июне банки выдали 112,2 тысячи займов на покупку машин — на 2% больше, чем в мае. В денежном выражении сумма составила 176,9 млрд рублей, рост тоже 2%. Если сравнивать с июнем прошлого года, то картина еще ярче: количество кредитов подскочило на 14%, а объем — сразу на 34%. Львиная доля (71%) приходится на новые автомобили. Средний чек на новую машину — 1,6 млн рублей, на подержанную — 1,5 млн.

Лидером по числу кредитов стала Московская область (7,71 тыс. на 14,76 млрд рублей). Следом Москва — 7,67 тыс. займов, но на сумму побольше — 16 млрд. Замыкают пятерку Санкт-Петербург (5,19 тыс.), Татарстан (5,59 тыс.) и Краснодарский край (4,31 тыс.). Самые крупные суммы в среднем оформляли жители Чукотки, Москвы и Еврейской АО. А вот самые длинные сроки кредитования — в Тыве и Ингушетии: видимо, люди предпочитают платить поменьше, но дольше.

Итоги второго квартала: 329,6 тыс. кредитов на 512,45 млрд рублей. По сравнению с апрелем-июнем 2025 года количество сделок выросло на 20%, а объем — на 42%. За первое полугодие банки выдали 579,24 тыс. автокредитов на 896,43 млрд рублей. Прирост к аналогичному периоду прошлого года — 15% по числу сделок и 40% по объему. В ОКБ поясняют: текущая динамика во многом объясняется эффектом низкой базы 2025 года.

Эксперты предупреждают: во втором полугодии ситуация может измениться. На рынок давят ужесточение регуляторных норм, нестабильность на топливном рынке и сокращение дилерских программ субсидирования.

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