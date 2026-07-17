Технологии

В России создали АА-батарейку с беспроводной зарядкой

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Ученые ИТМО создали первый в мире аккумулятор ф...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Ученые Нового физтеха ИТМО совместно со студентами разработали первый в мире аккумулятор формата АА, который можно заряжать от любой беспроводной станции стандарта Qi. Внешне устройство выглядит как обычная пальчиковая батарейка с напряжением 1,5 В, но внутри размещены изогнутая приемная катушка, преобразователи напряжения и аккумулятор.

Разработчики решили две проблемы: неудобство замены батареек и внезапное отключение устройств. В большинстве перезаряжаемых АА-аккумуляторов напряжение держится стабильным до последнего, а затем устройство резко гаснет. Ученые создали преобразователь, который плавно понижает напряжение по мере разряда, позволяя гаджету подать сигнал о низком заряде.

Прототип собран в прозрачном корпусе из фотополимерной смолы, напечатанном на 3D-принтере. Внутри установлен аккумулятор емкостью 65 мА·ч, который полностью заряжается примерно за час. Батарейка совместима с любой Qi-станцией, заряжается прямо в отсеке и безопасна по температуре.

Разработка может найти применение в оборудовании, работающем в Арктике, где замена элементов питания осложнена низкими температурами, а также в медицинской и промышленной технике. Эксперты отмечают, что технология перспективна, но требует доработки перед массовым внедрением, в частности, емкость прототипа значительно уступает современным АА-аккумуляторам (обычно 1500–2500 мА·ч).

Результаты разработки опубликованы в журнале IEEE Transactions on Power Electronics.

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