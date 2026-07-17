Перегрев телевизора сокращает срок его службы

Издание BGR предупредило, что сильный перегрев телевизора может уменьшить продолжительность его работы. Умеренный нагрев корпуса и передней панели во время работы считается нормальным, но избыточное тепло ускоряет износ компонентов.

Специалисты портала дали несколько рекомендаций, чтобы избежать перегрева. Они советуют отключать телевизор, когда он не используется, и защищать устройство от прямых солнечных лучей. В жаркую погоду окна лучше закрывать шторами, даже если экран не бликует.

Также авторы рекомендуют временно отключать режимы, которые увеличивают яркость или улучшают плавность изображения, если телевизор начал сильно нагреваться. Эти меры помогут продлить срок службы техники.