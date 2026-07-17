Новости Казани

Метшин проверил ремонт улицы Мавлютова: работы выполнены на 50%

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Мэр Казани Ильсур Метшин проинспектировал ремон...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Мэр Казани Ильсур Метшин лично оценил ход ремонта на улице Хусаина Мавлютова. Работы на участке от Танковой до Гарифьянова стартовали 1 апреля и должны завершиться к 30 августа. Сейчас они выполнены ровно наполовину.

Обновление дороги — часть нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Метшин отметил, что ремонт разгрузит транспортную артерию и обеспечит удобный подъезд к 18-й горбольнице. Здесь появятся тротуары, велодорожки и новое освещение.

Площадь обновляемого пространства — около 26 тысяч квадратных метров. Подрядчики уже уложили нижний слой асфальта, параллельно обустраивают тротуары и расширяют парковку у больницы. Впереди — финишный слой, знаки и ограждения.

В целом программа капремонта дорог в Казани преодолела экватор: из 204 запланированных участков работы выполнены на 50%. На 14 объектах готовность достигла 81%, на 32 участках с изношенным покрытием — 75%. Ремонт 26 дорог выполнен на 56%, поселковых — на 33%, а мероприятия по безопасности — на 95%.

На дорожное строительство и капремонт в Казани в этом году направили свыше 20 миллиардов рублей. В конце июня Татарстан дополнительно выделил 18 миллиардов на развитие улично-дорожной сети населенных пунктов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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