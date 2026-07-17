«ВКонтакте» перевела все сервисы на домен vk.ru
Социальная сеть «ВКонтакте» завершила перевод своих сервисов на единый домен vk.ru. Как сообщили в компании, новый адрес полностью работает на российской инфраструктуре и не зависит от зарубежных сервисов. Переход на собственный домен позволяет «ВКонтакте» обеспечить стабильную работу ресурса вне зависимости от внешних факторов. Теперь все сервисы соцсети доступны по адресу vk.ru.
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