«ВКонтакте» перевела все сервисы на домен vk.ru

Социальная сеть «ВКонтакте» завершила перевод своих сервисов на единый домен vk.ru. Как сообщили в компании, новый адрес полностью работает на российской инфраструктуре и не зависит от зарубежных сервисов. Переход на собственный домен позволяет «ВКонтакте» обеспечить стабильную работу ресурса вне зависимости от внешних факторов. Теперь все сервисы соцсети доступны по адресу vk.ru.