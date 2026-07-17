В Казани одобрили реставрацию ограды Богородицкого монастыря

В Казани дали добро на восстановление старинной ограды Богородицкого монастыря. Памятник регионального значения на улице Япеева построили в 1830-х годах по проекту архитектора Петра Пятницкого. Он — часть древнего монастырского ансамбля, история которого началась в XVI веке на месте обретения Казанской иконы Божией Матери.

До наших дней от ограды сохранились двое ворот, одна угловая башня, здание сторожки конца XIX века и фрагменты стен. Но состояние у них плачевное: кирпичная кладка разрушается, в стенах башни трещины, крыши утрачены, а цоколи ушли в землю из-за поднявшегося культурного слоя. В советское время ворота перестраивали под жилье, многие исторические проемы заложили, часть стен снесли.

Проект реставрации разработала компания «ПартнерПроект» с лицензией Минкультуры. Специалисты расчистят и укрепят старую кирпичную кладку, восстановят утраченные карнизы, перемычки и крыши, раскроют заложенные окна и двери. В бойницах башни появятся кованые решетки, а сами здания приспособят для современного использования: в сторожке сделают технические помещения, башню планируют превратить в музейное пространство. Для защиты от влаги укрепят фундаменты и сделают гидроизоляцию стен.

Экспертиза подтвердила: проект не нарушает исторический облик памятника, соответствует требованиям закона и позволит сохранить объект для будущих поколений. Документацию рекомендовали к утверждению в Комитете Татарстана по охране объектов культурного наследия.