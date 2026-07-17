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T2 признан лучшим в сервисах кибербезопасности для клиентов – ComNews Research

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T2, российский оператор мобильной связи, занял ...

Фото: пресс-служба T2

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T2, российский оператор мобильной связи, занял первое место в рейтинге сервисов безопасности аналитического агентства ComNews Research. Эксперты высоко оценили многоуровневую систему безопасности SafeWall от Т2, которая набрала 96 баллов и обеспечила компании лидерство по разнообразию, доступности и удобству защитных функций. Аналитики отметили тот факт, что Т2 предоставляет большинство защитных сервисов бесплатно, формируя надежный базовый контур безопасности без дополнительных затрат со стороны клиентов.

Аналитики ComNews Research провели комплексную оценку сервисов кибербезопасности «большой четверки». Они пришли к выводу, что Т2 предлагает абонентам наиболее простой и понятный инструмент для защиты. Компания собрала ключевые сервисы, а также услуги, реализуемые по требованиям законодательства, в единой платформе SafeWall. Такой подход позволяет клиентам легче ориентироваться в многообразии опций и оперативно управлять ими.

Преимуществом Т2, по мнению ComNews Research, стала проактивная забота об абонентах. Эксперты отметили то, что оператор активирует ключевые базовые опции безопасности бесплатно и по умолчанию. Такой подход максимально расширяет контур защиты абонентов от спама, киберугроз и мошенничества без необходимости совершать дополнительные действия.

Т2 предоставляет пользователям 17 бесплатных сервисов из 32, рассмотренных экспертами. Многоуровневая система безопасности SafeWall включает функции голосового ассистента, антифишинга, защиты от скрытых подписок и автоматической маркировки входящих вызовов. На платформе абонент также может включить блокировку звонков и SMS с иностранных номеров или запросить бесплатный отчет об утечках персональных данных от «Солара». Аналитики ComNews отметили, что удобство навигации и максимальная доступность инструментов значительно повышают уровень кибербезопасности абонентов и делают SafeWall лучшим пользовательским интерфейсом для безопасности на рынке.

Ирина Лебедева, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности T2:
«Лидерство в исследовании ComNews – результат системной работы команды Т2 в сфере кибербезопасности. Мы создали SafeWall как единое и понятное пространство, где собраны все инструменты защиты: от голосового ассистента до мониторинга утечек данных. Т2 стремится предугадывать угрозы и проактивно ограждать клиентов от мошенников, при этом делая защиту максимально простой и доступной. Это честный и современный подход, который позволяет абоненту чувствовать себя уверенно в цифровом мире».

Алексей Сидоров, директор макрорегиона «Волга» Т2:
«С развитием технологий безопасность стала играть такую же важную роль в вопросе доверия абонентов, как прозрачность и доступность услуг. Киберугрозы сегодня принимают самые разные формы, однако Т2 как технологичный оператор накопил серьезный опыт противодействия атакам. Собрав множество эффективных инструментов в единый контур, мы надежно защищаем своих клиентов, сохраняя при этом гибкость платформы SafeWall и интуитивно понятное управление для пользователей с самым разным уровнем цифровой грамотности».

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