Новости Казани

Слоны в казанском зоопарке устроили забег под ливнем

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Слоны Сахар и Удача из казанского зооботсада ус...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Видео, на котором слоны Сахар и Удача резвятся во время утреннего ливня, опубликовала пресс-служба Казанского зооботсада. Животные бегали и «трубили» на весь зоопарк.

«Наши слонята знают, как поднять настроение. Сегодня они трубят на весь зооботсад — и мы просто не можем этим не поделиться!» – говорится в сообщении, прикрепленном к видео.

Напомним, слоны были подарены России Лаосом. Их доставили к саммиту АСЕАН.

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