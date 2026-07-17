Слоны в казанском зоопарке устроили забег под ливнем
AI Иллюстрация создана при помощи ИИ
Видео, на котором слоны Сахар и Удача резвятся во время утреннего ливня, опубликовала пресс-служба Казанского зооботсада. Животные бегали и «трубили» на весь зоопарк.
«Наши слонята знают, как поднять настроение. Сегодня они трубят на весь зооботсад — и мы просто не можем этим не поделиться!» – говорится в сообщении, прикрепленном к видео.
Напомним, слоны были подарены России Лаосом. Их доставили к саммиту АСЕАН.
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