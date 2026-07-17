Индекс РТС рухнул ниже 800 пунктов впервые за полгода

Индекс РТС в пятницу утром провалился ниже 800 пунктов — такого не было с декабря 2024 года. К 11:43 мск показатель опустился до 799,24 пункта, потеряв 1,74%. Правда, уже через пять минут он немного отыграл падение — до 802,13 пункта (-1,39%). Индекс Мосбиржи тоже не устоял: он снижался до 1 994,18 пункта (-1,39%). Данные приводит Московская биржа.