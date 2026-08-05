Технологии

В ЮФУ создали первую в мире технологию получения искусственного чернозема

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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В Южном федеральном университете разработали первую в мире технологию создания искусственной плодородной почвы. Её уже называют «искусственным чернозёмом». Как показали испытания, такой материал может полноценно заменить природную почву на истощённых землях.

Разработка велась в Центре инженерных разработок «Биоинженерия почв». Цифровая настройка технологии под условия конкретного региона займёт не более шести-восьми месяцев. В этом же центре создают роботизированные системы мониторинга на базе искусственного интеллекта и беспилотной авиации: они сканируют обширные территории и выявляют очаги загрязнения тяжёлыми металлами и нефтепродуктами на ранних стадиях.

Учёные также предложили биологические методы, ускоряющие очистку грунтов. Технологии биоремедиации почв и донных отложений показывают эффективность 95% за полевой сезон. Кроме того, разрабатываются сорбенты из отходов переработки подсолнечника и рисовой шелухи. Такие «умные губки» впитывают токсины и одновременно служат контейнером для удобрений, отдавая их растениям.

К 2030 году производство биотехнологической продукции в стране должно вырасти в два раза. Связать науку и бизнес в этом направлении должен нацпроект «Технологическое обеспечение биоэкономики». Для этого на базе вузов и научных организаций открывают центры инженерных разработок.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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