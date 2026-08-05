Экономика

Оборот люкс-товаров в РФ за первое полугодие 2026 вырос на 65%

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Совместное исследование «Точка банка» и CDEK.Sh...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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За январь—июнь 2026 года оборот товаров категории люкс в России увеличился на 65% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число заказов при этом выросло более чем вдвое. Это следует из совместного исследования «Точка банка» и сервиса CDEK.Shopping, с которым ознакомился ТАСС.

Средний чек сократился на 22,4% — люкс становится доступнее для более широкой аудитории. Лидирующими категориями стали солнцезащитные очки (13,71% заказов), сумки (12,41%), верхняя одежда (10,29%), кроссовки (9,49%) и нижнее бельё (7,53%).

Среди брендов первые места заняли Gucci (9% заказов), Louis Vuitton (6%), Balenciaga (6%), Burberry (4%) и Saint Laurent (3%). География спроса изменилась: на первое место вышел Китай с долей 36,62%, обогнав США (33,37%); Германия замыкает тройку с 18,56%. Рост доли Германии связан с популярностью товаров до 290 евро — очков, головных уборов, ремней и платков.

Точка банка также выяснила, что 74% россиян покупают импортные товары через локальных посредников, а 60% продаж приходится на российские маркетплейсы. Для повседневных и массовых покупок их выбирают 75–80% покупателей, для спортивных товаров, бытовой техники и электроники — 60–70%. В премиальных категориях покупатели чаще обращаются к офлайн-магазинам, официальным сайтам, байерам и зарубежным площадкам: 50–60% готовы покупать премиум на маркетплейсах, а люкс — менее 50%. В опросе участвовал 1 001 респондент старше 18 лет.

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