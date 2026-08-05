Кто сможет оформить пенсию во втором полугодии 2026-го в Татарстане

Во втором полугодии 2026 года жители Татарстана получат право оформить страховую пенсию по возрасту. На общих основаниях выйти на заслуженный отдых смогут мужчины 1962 года рождения, которым исполнится 64 года, и женщины 1967 года рождения — им будет 59.

Пенсионная реформа, стартовавшая в 2019-м, продолжается. Переходный период завершится в 2028 году, после чего пенсионный возраст окончательно закрепится на 60 лет для женщин и 65 для мужчин.

Некоторые жители республики смогут выйти на пенсию раньше. Право на досрочное оформление сохраняют те, у кого есть законодательные льготы и нужный стаж.

Подробные разъяснения — на канале «Татар-информ. Главное».