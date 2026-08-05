Кто сможет оформить пенсию во втором полугодии 2026-го в Татарстане
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Во втором полугодии 2026 года жители Татарстана получат право оформить страховую пенсию по возрасту. На общих основаниях выйти на заслуженный отдых смогут мужчины 1962 года рождения, которым исполнится 64 года, и женщины 1967 года рождения — им будет 59.
Пенсионная реформа, стартовавшая в 2019-м, продолжается. Переходный период завершится в 2028 году, после чего пенсионный возраст окончательно закрепится на 60 лет для женщин и 65 для мужчин.
Некоторые жители республики смогут выйти на пенсию раньше. Право на досрочное оформление сохраняют те, у кого есть законодательные льготы и нужный стаж.
Подробные разъяснения — на канале «Татар-информ. Главное».
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