Верховный суд РТ оставил квартиру за покупателем из Ижевска

Верховный суд Татарстана встал на сторону Владислава Гайнуллина, который купил квартиру в Казани у пенсионерки, обманутой мошенниками. Суд отказал бывшей учительнице Дании Даутовой в признании сделки недействительной и постановил выселить её без предоставления другого жилья. Решение принято после того, как экспертиза подтвердила, что на момент продажи женщина понимала значение своих действий.

Гайнуллин приобрёл жильё по рыночной цене и принял меры предосторожности: пригласил участкового для беседы с продавцом и попросил справку из психоневрологического диспансера. Однако Советский райсуд первоначально удовлетворил иск прокурора о признании договора недействительным. В Верховном суде покупатель указал, что пенсионерка заявила об отсутствии денег для возврата, и предложил ей жить с сестрой в наследном доме.

Ключевую роль сыграла повторная психолого-психиатрическая экспертиза, которая показала, что Даутова была способна понимать свои действия. В итоге Верховный суд РТ отменил решение нижестоящей инстанции и оставил квартиру за Гайнуллиным. Информацию опубликовал Верховный суд Республики Татарстан.