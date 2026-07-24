Умер профессор КФУ Владимир Чугунов

На 80-м году жизни скончался профессор кафедры аэрогидромеханики Института математики и механики имени Н.И. Лобачевского КФУ Владимир Аркадьевич Чугунов. О смерти учёного сообщили в вузе.

Владимир Чугунов был доктором физико-математических наук, автором более 180 публикаций и семи монографий, обладателем 10 авторских свидетельств. Он возглавлял факультет ВМК, Центр информационных технологий и был первым директором Института математики и механики. Учёный вёл научную работу в Великобритании, Японии, Алжире и Германии.

Прощание с Владимиром Чугуновым состоится 25 июля в 11:30 на Самосыровском кладбище. Коллектив КФУ выразил соболезнования родным и близким.