Новости Казани

Умер профессор КФУ Владимир Чугунов

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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На 80-м году жизни скончался профессор кафедры аэрогидромеханики Института математики и механики имени Н.И. Лобачевского КФУ Владимир Аркадьевич Чугунов. О смерти учёного сообщили в вузе.

Владимир Чугунов был доктором физико-математических наук, автором более 180 публикаций и семи монографий, обладателем 10 авторских свидетельств. Он возглавлял факультет ВМК, Центр информационных технологий и был первым директором Института математики и механики. Учёный вёл научную работу в Великобритании, Японии, Алжире и Германии.

Прощание с Владимиром Чугуновым состоится 25 июля в 11:30 на Самосыровском кладбище. Коллектив КФУ выразил соболезнования родным и близким.

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