Технологии

Журналист объяснил, почему не стоит переплачивать за мощные зарядные кабели

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Покупка дорогих кабелей с поддержкой максимальной мощности зарядки в большинстве случаев неоправданна, утверждает издание MakeUseOf. Журналист портала Панкила Шах рассказал, что перестал приобретать такие аксессуары для гаджетов, считая этот подход осознанным.

Он пояснил, что кабели мощностью 100 или 240 ватт не нужны большинству пользователей. Перед покупкой стоит узнать максимальную мощность зарядки, которую поддерживает устройство. Например, если телефон принимает энергию до 45 ватт, то кабель на 100 ватт не ускорит зарядку, а будет стоить дороже, выполняя ту же работу.

Шах рекомендует приобретать провода с поддержкой большой мощности только для компьютеров или других гаджетов, рассчитанных на эту мощность. Лёгкие ноутбуки обычно потребляют при зарядке до 45–65 ватт, а игровые машины — 100–140 ватт.

Ранее журналисты BGR развеяли миф о том, что пользоваться смартфоном во время зарядки нельзя, объяснив, что в этом случае просто снижается скорость зарядки.

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