Новости Казани

Более 300 гаражей снесут в Советском районе Казани

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
В Казани на улице Родины снесут 301 гараж в коо...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В Казани на улице Родины под снос пойдут 301 гараж, принадлежащие кооперативу «Тайга». Решение принято в рамках программы комплексного развития территорий, сообщается в постановлении, опубликованном на сайте исполкома города.

Участок нежилой застройки, где расположены гаражи, занимает площадь 15,7 тыс. кв. м. В документе не уточняется, что появится на освободившейся территории после реорганизации.

Согласно объявлениям на одном из сайтов, в настоящее время в кооперативе продаются 13 гаражей. Цены на них колеблются от 320 тыс. до 700 тыс. рублей. При этом земля под гаражами находится в собственности владельцев, следует из описания.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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