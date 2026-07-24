Более 300 гаражей снесут в Советском районе Казани

В Казани на улице Родины под снос пойдут 301 гараж, принадлежащие кооперативу «Тайга». Решение принято в рамках программы комплексного развития территорий, сообщается в постановлении, опубликованном на сайте исполкома города.

Участок нежилой застройки, где расположены гаражи, занимает площадь 15,7 тыс. кв. м. В документе не уточняется, что появится на освободившейся территории после реорганизации.

Согласно объявлениям на одном из сайтов, в настоящее время в кооперативе продаются 13 гаражей. Цены на них колеблются от 320 тыс. до 700 тыс. рублей. При этом земля под гаражами находится в собственности владельцев, следует из описания.