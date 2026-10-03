В Синьцзяне запустили накопитель энергии на CO₂ мощностью 100 МВт

В уезде Мулэй Синьцзян-Уйгурского автономного района заработал промышленный накопитель энергии, где вместо привычных химических батарей используется углекислый газ. Установка мощностью 100 МВт подключена к энергосистеме 2 октября и способна запасать до 1000 МВт·ч.

Работает объект по принципу зарядки и разрядки аккумулятора, только вместо химических реакций задействован CO₂. Избыток электричества от солнечных панелей и ветряных электростанций идёт на компрессоры, сжимающие углекислый газ: тепло от сжатия сохраняют, а уплотнённый газ помещают в специальные резервуары. Когда сети снова нужна энергия, CO₂ нагревают накопленным теплом, он расширяется и вращает турбину, соединённую с генератором, после чего возвращается в замкнутый цикл для следующей зарядки, а не выбрасывается в атмосферу.

Комплекс включает пять газовых хранилищ, 141 модуль для хранения жидкого CO₂ и 97 модулей накопления тепла, а занимает он около 56 гектаров. При максимальной мощности накопленного запаса хватает на многочасовую непрерывную работу: проект рассчитан на приём примерно 290 млн кВт·ч избыточной электроэнергии в год и возврат в сеть порядка 180 млн кВт·ч в часы повышенного спроса.

Китайские СМИ, о чём пишет «Российская газета», уже окрестили сооружение «гигантским пауэрбанком». Само хранение энергии через сжатие и расширение газа придумали не в Китае и применяют в разных вариантах давно, в том числе в накопителях на сжатом воздухе. Отличие нового объекта — выход технологии на крупный промышленный масштаб, что особенно важно для Синьцзяна, ставшего одним из главных центров солнечной и ветровой энергетики Китая с её нестабильной выработкой.