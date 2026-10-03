Технологии

В Синьцзяне запустили накопитель энергии на CO₂ мощностью 100 МВт

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
В Синьцзяне начал работу промышленный накопител...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

В уезде Мулэй Синьцзян-Уйгурского автономного района заработал промышленный накопитель энергии, где вместо привычных химических батарей используется углекислый газ. Установка мощностью 100 МВт подключена к энергосистеме 2 октября и способна запасать до 1000 МВт·ч.

Работает объект по принципу зарядки и разрядки аккумулятора, только вместо химических реакций задействован CO₂. Избыток электричества от солнечных панелей и ветряных электростанций идёт на компрессоры, сжимающие углекислый газ: тепло от сжатия сохраняют, а уплотнённый газ помещают в специальные резервуары. Когда сети снова нужна энергия, CO₂ нагревают накопленным теплом, он расширяется и вращает турбину, соединённую с генератором, после чего возвращается в замкнутый цикл для следующей зарядки, а не выбрасывается в атмосферу.

Комплекс включает пять газовых хранилищ, 141 модуль для хранения жидкого CO₂ и 97 модулей накопления тепла, а занимает он около 56 гектаров. При максимальной мощности накопленного запаса хватает на многочасовую непрерывную работу: проект рассчитан на приём примерно 290 млн кВт·ч избыточной электроэнергии в год и возврат в сеть порядка 180 млн кВт·ч в часы повышенного спроса.

Китайские СМИ, о чём пишет «Российская газета», уже окрестили сооружение «гигантским пауэрбанком». Само хранение энергии через сжатие и расширение газа придумали не в Китае и применяют в разных вариантах давно, в том числе в накопителях на сжатом воздухе. Отличие нового объекта — выход технологии на крупный промышленный масштаб, что особенно важно для Синьцзяна, ставшего одним из главных центров солнечной и ветровой энергетики Китая с её нестабильной выработкой.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Прошло исследование: Драпкина раскрыла, как укрепить сердце и сосуды

Технологии

день назад

iPhone 18 Pro в России подешевел на 60 тысяч рублей за месяц

кого боятся клопы

Не у нас

день назад

Онопко: матч с Намибией грозит стать непростым для сборной РФ

Интересное в Казани

2 дня назад

Земля в Татарстане как инвестиция: что будет с ценами к 2036 году

услуга трезвый водитель стоимость в Санкт-Петербурге

Технологии

день назад

Google вводит суточную паузу перед установкой APK-файлов

Не у нас

день назад

Учёные заявили о нарушении семи из девяти планетарных границ Земли

Интересно

день назад

Офисная мебель: почему одни решения служат годами, а другие нет

Технологии

день назад

Amazon обновила линейку Kindle: плоская панель и цена от 149,99 доллара
Технологии
16 минут назад

В Синьцзяне запустили накопитель энергии на CO₂ мощностью 100 МВт

В Синьцзяне начал работу промышленный накопител...

Технологии

час назад

Телефон показывает старую погоду и не обновляет прогноз: какая настройка мешает приложению работать в фоне

Технологии

2 часа назад

Cololight представила колонки Chimera для игрового кресла

Технологии

4 часа назад

Смартфон перестал синхронизировать календарь: почему новые события не появляются на других устройствах

Технологии

5 часов назад

«Тихие Крылья» покажут дрон «Альфа-Е» для геологоразведки в Москве
Татарстан отчитался о 96% годового плана по вво...
Новости Татарстана
4 часа назад

Татарстан отчитался о 96% годового плана по вводу жилья

Технологии

6 часов назад

Роскосмос вручил шести молодым ученым гранты до 4 млн рублей

Не у нас

6 часов назад

Россиянам раскрыли смысл крестов возле деревень

Не у нас

6 часов назад

Эксперты назвали каши, которые могут погубить поджелудочную
Корпоратив без хлопот: лучшие предложения Казан...
Гид по Казани
5 дней назад

Корпоратив без хлопот: лучшие предложения Казани на сезон 2026–2027