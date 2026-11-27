В 2026 году структура безналичных платежей продолжила меняться: доля оплат картой у клиентов ВТБ снизилась с 75% в 2025 году до 71%, в то время как доля платежей через СБП выросла на 3 п.п. и составила 14%. Об этом в преддверии 17-го Инвестиционного форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!» сообщил заместитель руководителя блока розничного бизнеса ВТБ Роман Шаехов.



Наиболее заметный рост показала оплата через СБП: ее доля достигла 14% в 2026 году против 11% годом ранее. До 9% увеличилась доля оплаты сервисами ВТБ Pay и Мир Pay, до 6% - стикерами. Основным способом расчетов остаются карты, хотя их доля в 2026 году снизилась.



«Рост доли альтернативных способов оплаты – логичный ответ рынка на запрос пользователей на скорость и простоту. В электронной коммерции, особенно на маркетплейсах, альтернативные инструменты – СБП, платежные приложения и кошельки – могут быть предпочтительнее карты за счет более короткого пути до оплаты и меньшего количества действий на стороне покупателя. При этом пластиковые карты остаются основным инструментом расчетов, но их доля будет постепенно снижаться: рынок движется к более гибким и удобным безналичным платежным решениям», – отметил Роман Шаехов.

Изменения затронули и число операций. Доля платежей по картам сократилась на 4 п.п. – до 75%. При этом доля оплат стикером выросла до 8%, сервисами ВТБ Pay, Мир Pay и СБП – до 11%.Самый высокий средний чек – при расчетах через СБП – 2,1 тыс. рублей, однако по сравнению с прошлым годом показатель снизился на 4%. Наибольший прирост среднего чека зафиксирован при оплате стикерами: он вырос на 4% и составил 753 рубля. Средний чек при платежах через ВТБ Pay и Мир Pay увеличился на 3% – до 785 рублей. При оплате картой средний чек вырос на 0,9% и достиг 886 рублей.Бескарточные операции через банкоматы ВТБ также демонстрируют устойчивый рост: за 2026 год их оборот увеличился на 32%, а число транзакций – на 68%. При этом доля таких операций в общем обороте пока остается относительно небольшой – 7%. Средний чек составляет 17 тыс. рублей.