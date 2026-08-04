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Тысячи казанцев на 36 часов останутся без воды

Служба новостей Автор статьи
В Казани 6 и 7 августа на 36 часов отключат вод...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В ночь на 6 августа в Вахитовском и Приволжском районах Казани отключат воду почти на полтора суток. Причина — подключение двух новых водопроводов к административному зданию на улице Габдуллы Тукая. Краны опустеют в 1:00 и вернутся только к 13:00 следующего дня.

Ограничения затронут десятки домов на улицах Владимира Кулагина, Габдуллы Тукая, Лебедева, Шигабутдина Марджани, Модельной, Татарстан, Хади Такташа, Технической и в поселке Воскресенском. Жителям этих адресов стоит запастись водой заранее — в кранах её не будет 36 часов.

Кроме того, в других частях города возможны кратковременные перебои и падение напора. Это могут почувствовать жители Авангардной, Актайской, Бутырской, Глазунова, Каучуковой, Магнитогорской, Оренбургского тракта, Тихорецкой и ещё дюжины улиц.

В «Водоканале» пояснили, что работы необходимы для врезки новых коммуникаций в центральную сеть. Специалисты просят отнестись с пониманием и заранее сделать запас воды, чтобы утро 6 августа не началось с неприятного сюрприза.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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