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Татарстан стал одним из лидеров России по росту производства молока

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Татарстан вошел в лидеры по приросту производст...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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За первые шесть месяцев 2026 года сельхозорганизации Татарстана произвели товарного молока на 44 тысячи тонн больше, чем годом ранее. Республика вошла в число лидеров страны по приросту.

Соседи тоже подросли: Удмуртия добавила 38 тысяч тонн, Воронежская область — 33 тысячи тонн. А вот в некоторых крупных молочных регионах дела пошли на спад. Новосибирская область потеряла 53 тысячи тонн, Алтайский край — 17 тысяч тонн, Московская область — 10 тысяч тонн.

В целом по России производство товарного молока выросло на 0,6% и достигло 13,5 миллиона тонн. Основную прибавку обеспечили сельхозорганизации — плюс 2,6%, или 271 тысяча тонн.

При этом общее производство молока во всех хозяйствах, включая личные подворья, снизилось на 0,9% — до 16,7 миллиона тонн. Причина проста: молочная отрасль постепенно концентрируется на крупных и средних предприятиях.

Татарстан сохраняет позиции одного из ведущих молочных регионов России и продолжает наращивать производство.

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