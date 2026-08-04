Татарстан стал одним из лидеров России по росту производства молока

За первые шесть месяцев 2026 года сельхозорганизации Татарстана произвели товарного молока на 44 тысячи тонн больше, чем годом ранее. Республика вошла в число лидеров страны по приросту.

Соседи тоже подросли: Удмуртия добавила 38 тысяч тонн, Воронежская область — 33 тысячи тонн. А вот в некоторых крупных молочных регионах дела пошли на спад. Новосибирская область потеряла 53 тысячи тонн, Алтайский край — 17 тысяч тонн, Московская область — 10 тысяч тонн.

В целом по России производство товарного молока выросло на 0,6% и достигло 13,5 миллиона тонн. Основную прибавку обеспечили сельхозорганизации — плюс 2,6%, или 271 тысяча тонн.

При этом общее производство молока во всех хозяйствах, включая личные подворья, снизилось на 0,9% — до 16,7 миллиона тонн. Причина проста: молочная отрасль постепенно концентрируется на крупных и средних предприятиях.

Татарстан сохраняет позиции одного из ведущих молочных регионов России и продолжает наращивать производство.